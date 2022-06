Generale Bertolini: ”Più forze Nato in Europa? Si riducono gli spazi negoziali per l’Ucraina” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”L’aumento delle forze militari Nato in Europa è un intervento in controtendenza rispetto agli sforzi negoziali per la conclusione delle operazioni in Ucraina. Questo segnale, messo a sistema con il possibile allargamento della Nato alla Finlandia e alla Svezia, con il blocco lituano a Kaliningrad e con l’andamento delle operazioni in Ucraina a favore della Russia, va considerato con molta attenzione”. Così il Generale Marco Bertolini, già comandante del Coi, risponde all’Adnkronos sul rafforzamento della presenza militare in Europa decisa nel corso del vertice Nato. ”E’ un segnale che viene mandato sia alla Russia che agli alleati europei meno entusiasti della piega non negoziale che sta prendendo il conflitto – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”L’aumento dellemilitariinè un intervento in controtendenza rispetto agli sforziper la conclusione delle operazioni in Ucraina. Questo segnale, messo a sistema con il possibile allargamento dellaalla Finlandia e alla Svezia, con il blocco lituano a Kaliningrad e con l’andamento delle operazioni in Ucraina a favore della Russia, va considerato con molta attenzione”. Così ilMarco, già comandante del Coi, risponde all’Adnkronos sul rafforzamento della presenza militare indecisa nel corso del vertice. ”E’ un segnale che viene mandato sia alla Russia che agli alleati europei meno entusiasti della piega non negoziale che sta prendendo il conflitto – ...

