Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi svela un retroscena. La confessione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi terminato il reality che ha visto la vittoria del suo amico, Nicolas Vaporidis, ha svelato un piccolo retroscena che riguarda due sue compagne di avventura in Honduras. Stiamo parlando rispettivamente di Mercedesz Henger e di Estefania Bernal. Intervistato da The PipolTv si è così espresso: “Rivedrei sicuramente Estefania! La porterei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Isola dei Famosi, cambia tutto in Honduras. Duro colpo per i naufraghi Cambia di nuovo la programmazione dell’Isola dei Famosi. Cambia anche la finale Anticipazioni Isola dei ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)deiterminato il reality che ha visto la vittoria del suo amico, Nicolas Vaporidis, hato un piccoloche riguarda due sue compagne di avventura in Honduras. Stiamo parlando rispettivamente di Mercedesz Henger e di Estefania Bernal. Intervistato da The PipolTv si è così espresso: “Rivedrei sicuramente Estefania! La porterei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazionidei, cambia tutto in Honduras. Duro colpo per i naufraghi Cambia di nuovo la programmazione dell’dei. Cambia anche la finale Anticipazionidei ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - julesvandemberg : RT @cactus_er: Non noi army che non sappiamo se essere gelose o frignare per jungkook che gioca a #BTSInTheSeom e per la sua isola con il c… - julesvandemberg : RT @imsuchagrandma: mi fa morire come la priorità di jungkook non sia continuare la storia nel gioco per migliorare l'isola MA AVERE NAMJOO… -