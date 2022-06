Inter, il calendario delle amichevoli estive: tutte le date (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mancano ancora pochi giorni e poi, con l'inizio di raduni e ritiri, prenderà ufficialmente il via la stagione 2022/2023. Un'annata in cui l'Inter, molto attiva in sede di mercato in questi giorni, con il ritorno di Romelu Lukaku... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mancano ancora pochi giorni e poi, con l'inizio di raduni e ritiri, prenderà ufficialmente il via la stagione 2022/2023. Un'annata in cui l', molto attiva in sede di mercato in questi giorni, con il ritorno di Romelu Lukaku...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - GoalItalia : Il #calendario completo dell'Inter ?????? #SerieA - Inter : #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno scree… - elturro666 : @umbasdeez L'idea della finale scudetto in caso di arrivo a pari punti non è una novità: nel 1963/64, ad esempio, i… - trolldepresso : RT @green_barba87: Al mercato dell'#Inter, al di là dei nomi (comunque ottimi) do un gran bel voto perché considerando il calendario, avere… -