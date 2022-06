Bochicchio, le truffe all’aristocrazia professionale romana: ”Spariti nel nulla oltre 25 milioni” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quel giorno del 13 marzo 2020, dopo aver preso atto della latitanza di Massimo Bochicchio, l’architetto Achille Salvagni, che aveva investito 1milione e 900mila euro, si era deciso a inviare una lunga mail per chiedere conto dei propri capitali Spariti. Tuttavia, da quel giorno, il broker non risponde più al cellulare. Anche la moglie, Arianna Iacomelli, fa perdere definitivamente le sue tracce. Bochicchio e le truffe all’aristocrazia romana Tutti da quel giorno, professionisti, imprenditori e star del calcio, condividono la stessa delusione per la glaciale indifferenza mostrata di fronte alla perdita dei vari capitali. Nei primi mesi del 2020, Bochicchio si era dunque già eclissato per i molti, fiduciosi investitori. Leggi anche: Bochicchio, nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quel giorno del 13 marzo 2020, dopo aver preso atto della latitanza di Massimo, l’architetto Achille Salvagni, che aveva investito 1milione e 900mila euro, si era deciso a inviare una lunga mail per chiedere conto dei propri capitali. Tuttavia, da quel giorno, il broker non risponde più al cellulare. Anche la moglie, Arianna Iacomelli, fa perdere definitivamente le sue tracce.e leTutti da quel giorno, professionisti, imprenditori e star del calcio, condividono la stessa delusione per la glaciale indifferenza mostrata di fronte alla perdita dei vari capitali. Nei primi mesi del 2020,si era dunque già eclissato per i molti, fiduciosi investitori. Leggi anche:, nelle ...

