Wimbledon 2022 | Iga Swiatek e la striscia da record Ma lei minimizza | “Le leggende sono Serena e Venus | non io”

(Di martedì 28 giugno 2022) Iganon si ferma. Superfici rapide americane, terra rossa europea o erba britannica, per la numero 1 del mondo al momento non cambia niente: il sapore è sempre quello della vittoria. Quella al primo turno di, però, è tutt’altro che banale: sconfiggendo la croata Jana Fett per 6-0 6-3, infatti, la polacca diventa la giocatrice dalla più lungavincente moderna. 36, infatti,i suoi successi consecutivi: meglio anche delle sorelle Williams, conche si fermò a 34 nel 2013, uno degli anni migliori della sua carriera, eche arrivò a 35 nel 2000, al tempo in cui pareva dover essere lei la grande dominatrice del tennis mondiale., sciagurato Covid: Matteo Berrettini positivo, il sogno è già infranto Il ...

Il Covid - 19 torna alla ribalta a, e dopo i forfait di Marin Cilic e soprattutto di Matteo Berrettini, ci pensa Alizé Cornet a rincarare la dose con delle dichiarazioni che potrebbero scatenare tante polemiche: ' Al Roland -...La tennista francese Alizé Cornet ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Equipe da. Ha commentato il ritiro di Matteo Berrettini per Covid. Il tennista italiano non è stato l'unico a ...Londra, 28 giu. – (Adnkronos) – Jasmine Paolini fuori al primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurra, ...Solida performance dell'ex campionessa di Wimbledon Simona Halep, che batte in due set Karolína Muchová all'esordio sull'erba di Londra ...