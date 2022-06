We Own This City – Potere e corruzione, la recensione: Per chi ha amato The Wire, si torna a Baltimora (Di martedì 28 giugno 2022) La recensione di We Own This City - Potere e corruzione: la miniserie, dal 28 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è tratta da una storia vera, raccontata dal libro di Justin Fenton, ed è creata da David Simon, la mente di The Wire. C'era una volta The Wire. Vent'anni dopo quella storica serie, David Simon torna a raccontare il mondo criminale di Baltimora, andando a scrutare però negli anfratti della criminalità interna allo stesso Dipartimento di Polizia attraverso il tracollo della Gun Trace Task Force, un'unità speciale del Dipartimento di Polizia di Baltimora coinvolta in quello che il New York Times definì "uno dei più scioccanti scandali di corruzione della polizia in una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022) Ladi We Own: la miniserie, dal 28 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è tratta da una storia vera, raccontata dal libro di Justin Fenton, ed è creata da David Simon, la mente di The. C'era una volta The. Vent'anni dopo quella storica serie, David Simona raccontare il mondo criminale di, andando a scrutare però negli anfratti della criminalità interna allo stesso Dipartimento di Polizia attraverso il tracollo della Gun Trace Task Force, un'unità speciale del Dipartimento di Polizia dicoinvolta in quello che il New York Times definì "uno dei più scioccanti scandali didella polizia in una ...

