Una Pezza di Lundini sparisce dal palinsesto Rai tv, ma un suo programma resiste su RaiPlay (Di martedì 28 giugno 2022) Ogni scelta che riguarda Valerio Lundini ha una sua irriverenza. Anche quella di riconoscergli una assoluta genialità nel ribaltare e nel sovvertire il linguaggio televisivo – il suo Una Pezza di Lundini è uno dei rari prodotti realmente innovativi che si sono visti su tutte le piattaforme media italiane -, ma allo stesso tempo escluderlo dal palinsesto 2022/2023 di Raidue. La Rai ha presentato oggi i suoi programmi per la prossima stagione – come da tradizione – e ha evidenziato la nuova dimensione di Lundini e di una sua trasmissione: non più Una Pezza di, ma un altro format che verrà trasmesso interamente su RaiPlay. LEGGI ANCHE > Ma gli adulti sanno come parla la Gen Z? Una Pezza di Lundini non verrà riproposto nei palinsesti di ...

