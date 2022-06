Pubblicità

VerdirameAndrea : Planned Parenthood Gulf Coast con sede in Texas, riporta The Federalist. 'Quando i video sotto copertura sono stat… - RiBot26 : Questa è la storia di un miliardario del Texas che va a caccia di relitti della seconda guerra mondiale. Ma li vuol… - greenpassnews : Il sindaco del Texas si dimette dopo aver sollecitato sesso da adolescenti sotto i 14 anni online -… - lucab962 : RT @InversoMarty: ?? Texas ???? Arrestato un pedofilo che aveva adescato online una mamma (agente sotto copertura) e tentato di persuaderla a… - InversoMarty : ?? Texas ???? Arrestato un pedofilo che aveva adescato online una mamma (agente sotto copertura) e tentato di persuad… -

Gazzetta del Sud

... bisogna piuttosto puntare lo sguardo nella contea di San Patricio, in, dove gli impianti per ... È una storia che i cittadini texani hannogli occhi. Il più grande esportatore americano di ...Si pensi ad esempio a quanto accaduto qualche tempo addietro in uno zoo del, dove nei pressi ... In tanti sono curiosi di sapere che cosa ci siaa questa vicenda, se sia davvero reale oppure ... Texas sotto choc, 46 morti in un camion abbandonato. Sedici feriti disidratati Un massacro frutto della disperazione e probabilmente del caldo torrido che si sta abbattendo sullo Stato del sud, dove da giorni le temperature superano i 39 gradi.Ci sono anche quattro bambini fra i 16 feriti del camion abbandonato a San Antonio con a bordo 46 migranti morti. Lo afferma il capo dei pompieri della città ...