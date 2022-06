Soleil Sorge torna al Grande Fratello Vip? Il video misterioso con Alfonso Signorini | cosa bolle in pentola

(Di martedì 28 giugno 2022)a fare parlare di sé, l’ex concorrente dele opinionista de La pupa e il secchione show.insieme in uninDa una località non bene identificata,ha postato sulla sua pagina Instagram unin compagnia di. Stesi sul lettino, in costume, bicchiere di vino e salatini di fianco, hanno tutta l’aria di rilassarsi. I due si girano sulla sdraio e spunta la scritta: “Loading tan”, cioè Abbronzatura in corso. Peccato siano sotto l’ombra di ...

ed Alfonso Signorini sono in vacanza a Capri insieme, i due si mostrano complici come se stessero architettando qualcosa per la prossima stagione del GF Vip. Alfonso Signorini e..., la verità sul rapporto con Alfonso Signoriniè stata indubbiamente la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6. Il suo rapporto con Alex Belli ha creato numerose ...I due sono apparsi in un video insieme a prendere il sole (o l'ombra). Esplode la curiosità dei fan su cosa bolle in pentola.Soleil Sorge ed Alfonso Signorini sono in vacanza a Capri insieme, i due si mostrano complici come se stessero architettando qualcosa per la prossima stagione del GF Vip ...