Consiglio comunale | sì alla modifica dell’edificio popolare di Redona

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Votato all’unanimità la delibera del giorno presentata dall’assessore Francesco Valesini rispetto all’adozione della Variante 5 al Piano di Zona che fa riferimento al tema dell’Edilizia Economica eper il periodo 2007-2025. Scaramucce a parte tra l’assessore e il consigliere Giacomo Stucchi, il sì è stato in coro. In particolare si fa riferimento al complesso dedicato all’“Abitare Insieme”, per il quale anche Marcella Messina, assessore al Welfare del comune di Bergamo, ha anche rafforzato il tema specificando come: “Abitare insieme è un progetto importante, di edilizia comune che ci ha consentito di dare vita anche, oltre agli appartamenti, ad un ambulatorio medico infermieristico, un’area bambini e luoghi di socialità destinati agli anziani, una palestrina che fungerà in appoggio all’ambulatorio. E’ importante sottolineare come, la struttura, non ...