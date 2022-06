Un altro domani, prossime puntate: Ines mente a Angel (Di lunedì 27 giugno 2022) L'amore clandestino di Angel ed Ines non smetterà di animare le trame di Un altro domani, come rivelano gli spoiler delle prossime puntate. I due amanti clandestini, finalmente decideranno di imprimere una svolta alla loro relazione e decideranno di fuggire. Tutto si svilupperà a partire dalla richiesta di Ventura al suo fidato collaboratore Angel di scoprire l'identità dell'amante della moglie. L'uomo, infatti, sarà insospettito dall'atteggiamento di Ines e si convincerà che stia frequentando un altro. Così penserà bene di coinvolgere Angel, ignaro che sia proprio lui l'amante della consorte. Poco dopo, Ventura chiederà anche a Patricia di focalizzare l'attenzione sui movimenti di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 giugno 2022) L'amore clandestino diednon smetterà di animare le trame di Un, come rivelano gli spoiler delle. I due amanti clandestini, finaldecideranno di imprimere una svolta alla loro relazione e decideranno di fuggire. Tutto si svilupperà a partire dalla richiesta di Ventura al suo fidato collaboratoredi scoprire l'identità dell'amante della moglie. L'uomo, infatti, sarà insospettito dall'atteggiamento die si convincerà che stia frequentando un. Così penserà bene di coinvolgere, ignaro che sia proprio lui l'amante della consorte. Poco dopo, Ventura chiederà anche a Patricia di focalizzare l'attenzione sui movimenti di ...

