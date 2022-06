Schiacciatine di melanzane e ricotta | ottime anche al sugo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sei in cerca di una cena un po’ diversa dal solito? Le polpette diche stiamo per presentarti forse fanno al caso tuo. Il loro richiamo principale sta nel fatto che sono croccanti fuori e filanti dentro: i bambini ne andranno pazzi. Gli ingredienti Gli ingredienti sono questi: una melanzana; un uovo; due spicchi di aglio; 30 grammi di pangrattato; 40 grammi di parmigiano reggiano; 150 grammi di; olio extravergine d’oliva q.b. Per la panatura: due uova e pangrattato q.b. Si preparano così Lava e pulisci la melanzana, poi la fai a dadini piccoli. Puoi mettere i pezzetti di melanzana sotto sale, in modo da levare il classico retrogusto amarognolo. Fatta questa operazione, puoi cuocere in padella. Nella quale padella avrai versato un filo d’olio e messo a rosolare due spicchi d’aglio. Dopo un minuto aggiungi ...