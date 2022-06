“Questo post è stato rimosso” di H. Bervoets | Letture coraggiose (Di lunedì 27 giugno 2022) Non è domenica (di nuovo) ormai la rubrica #Letturecoraggiose è anarchica ed esce quando vuole. Le regole servono, ma qui non abbiamo un regolamento come in Hexa, il posto di lavoro Kayleigh, protagonista di “Questo post è stato rimosso“. Trama: Essere un moderatore di contenuti significa vedere l’umanità al suo peggio, ma Kayleigh ha bisogno di soldi. Ecco perché accetta un incarico per una piattaforma di social media di cui non le è permesso fare il nome. La sua responsabilità consiste nell’esaminare video e foto offensivi, sproloqui e teorie cospirative, e decidere quali debbano essere rimossi. Ma presto il lavoro inizia a cambiarli tutti, facendo deragliare le loro vite in modi allarmanti. Kayleigh si chiede se quel che fanno non sia troppo per loro. Eppure ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Non è domenica (di nuovo) ormai la rubrica #è anarchica ed esce quando vuole. Le regole servono, ma qui non abbiamo un regolamento come in Hexa, ilo di lavoro Kayleigh, protagonista di ““. Trama: Essere un moderatore di contenuti significa vedere l’umanità al suo peggio, ma Kayleigh ha bisogno di soldi. Ecco perché accetta un incarico per una piattaforma di social media di cui non le è permesso fare il nome. La sua responsabilità consiste nell’esaminare video e foto offensivi, sproloqui e teorie cospirative, e decidere quali debbano essere rimossi. Ma presto il lavoro inizia a cambiarli tutti, facendo deragliare le loro vite in modi allarmanti. Kayleigh si chiede se quel che fanno non sia troppo per loro. Eppure ...

