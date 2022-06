Morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio | il fondatore di Luxottica

Pubblicità

Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili su Kiev. Un morto e cinque feriti. Estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni. Biden: I bo… - affarimiei34 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore aveva 87 a… - FraLauricella : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore aveva 87 a… -

Nella giornata di ieri un civile èe un altro è ferito a causa di un attacco missilistico ... Anche a Kharkiv, durante la notte, sono morte due donne, di 21 e 57, sotto i bombardamenti russi.10.57Del Vecchio, fondò Luxottica E'a 87Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. Cavaliere del Lavoro dal 1986,3 lauree e 2 master honoris causa, Del Vecchio,oltre che nel colosso degli ...Tragedia a Rignano Garganico, in provincia di Foggia, dove un uomo di 35 anni è morto in un incendio divampato all’alba e che ha distrutto due baracche nell’insediamento spontaneo di migranti “Torre ...Il messaggio del Presidente della Repubblica nell'anniversario della strage di Ustica del 27 giugno 1980. Casellati: "Dopo 42 anni ancora non c'è la verità" ...