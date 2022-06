Il momento del crollo della tribuna di un’arena durante una corrida in Colombia | VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) durante una corraleja a El Espinal, nella Colombia centrale, il crollo di una tribuna piena di spettatori ha causato otto morti e centinaia di feriti. In 60 sono gravi in ospedale. Si trattava di un evento durante il quale gli spettatori sono incentivati a entrare nell’arena per farsi rincorrere dai tori che corrono all’impazzata. Mentre in moltissimi si trovavano al centro dell’arena Gilberto Charry, nel dipartimento centrale Colombiano di Tolima, otto palchi hanno ceduto e sono crollati in avanti. Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX — ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)una corraleja a El Espinal, nellacentrale, ildi unapiena di spettatori ha causato otto morti e centinaia di feriti. In 60 sono gravi in ospedale. Si trattava di un eventoil quale gli spettatori sono incentivati a entrare nell’arena per farsi rincorrere dai tori che corrono all’impazzata. Mentre in moltissimi si trovavano al centro dell’arena Gilberto Charry, nel dipartimento centraleno di Tolima, otto palchi hanno ceduto e sono crollati in avanti. Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX — ...

