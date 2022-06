Guerra Ucraina, Zelensky: colpito mall con oltre 1000 civili (Di lunedì 27 giugno 2022) Il bombardamento russo su Kremenchuk, nella regione centro - orientale di Poltava, ha colpito "un centro commerciale, dove c'erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il bombardamento russo su Kremenchuk, nella regione centro - orientale di Poltava, ha"un centro commerciale, dove c'erano più di mille. Il centro commerciale è in fiamme, i ...

Pubblicità

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Attacco missilistico su Kiev. Colpiti edifici residenziali. Raid dopo l'alba. Il sindaco: Civili intrappo… - ilfoglio_it : Diminuiscono i talk show e l'interesse per la guerra in Ucraina, ma il professor Orsini è sempre in televisione a d… - Open_gol : Il bilancio provvisorio della presidenza ucraina parla di almeno due vittime e una ventina di feriti, di cui 9 molt… - MLigusticum : @KinFiredragon89 @Nello1896 @dafne1967 @jacopo_iacoboni Parliamo dell'attuale guerra russo-ucraina, quanti morti ci… -