Frattesi nudo su Instagram: 'Mi hanno hackerato il telefono, scusate' (Di lunedì 27 giugno 2022) Disavventura per Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale cercato (con insistenza) dalla Roma. Il ragazzo, in questi giorni in vacanza a Ibiza con l'amico Scamacca, ha visto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 giugno 2022) Disavventura per Davide, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale cercato (con insistenza) dalla Roma. Il ragazzo, in questi giorni in vacanza a Ibiza con l'amico Scamacca, ha visto ...

sportface2016 : Davide #Frattesi nudo in foto su Instagram, poi le scuse: 'Mi hanno hackerato il telefono, mi dispiace' - Gazzetta_it : #Frattesi nudo su Instagram: 'Mi hanno hackerato il telefono, scusate' - mrsvlahovic : perché leggo di Frattesi nudo in TL? - danti52480980 : La foto di Frattesi nudo su IG non ce l’ha nessuno? - sportli26181512 : Frattesi nudo su Instagram: 'Mi hanno hackerato il telefono, scusate': Frattesi nudo su Instagram: 'Mi hanno hacker… -