Crolla la tribuna con migliaia di persone, il video-choc della disgrazia visto dal drone | Guarda (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel cuore della notte italiana hanno iniziato a circolare i video drammatici di quanto accaduto a El Espinal, in Colombia. Almeno 8 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a causa del crollo improvviso di alcuni palchi di una tribuna mentre era in corso una corraleja, ovvero una festa popolare colombiana, una corrida in cui si combatte un toro alla volta. All'improvviso, però, nessuno ha più prestato attenzione ai tori: un drone ha ripreso il momento del crollo, che visto dall'alto è particolarmente impressionante. Almeno otto palchi di una tribuna dell'arena Gilberto Charry sono improvvisamente Crollati, schiacciando mortalmente diverse persone e ferendone a centinaia: subito si è scatenato il panico, ma d'altronde ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel cuorenotte italiana hanno iniziato a circolare idrammatici di quanto accaduto a El Espinal, in Colombia. Almeno 8sono morte e centinaia sono rimaste ferite a causa del crollo improvviso di alcuni palchi di unamentre era in corso una corraleja, ovvero una festa popolare colombiana, una corrida in cui si combatte un toro alla volta. All'improvviso, però, nessuno ha più prestato attenzione ai tori: unha ripreso il momento del crollo, chedall'alto è particolarmente impressionante. Almeno otto palchi di unadell'arena Gilberto Charry sono improvvisamenteti, schiacciando mortalmente diversee ferendone a centinaia: subito si è scatenato il panico, ma d'altronde ...

Pubblicità

enpaonlus : Colombia, crolla tribuna durante una corrida: cinque morti e centinaia di feriti - la Repubblica - Nessun commento,… - RaiNews : Il video del tragico incidente in Sudamerica: le immagini dall'alto, divenute virali sui social media, di un inter… - SkyTG24 : Morti, feriti e scene di caos: non si conosce ancora il bilancio ufficiale dell’incidente avvenuto durante una corr… - _edueduu : RT @SkyTG24: Morti, feriti e scene di caos: non si conosce ancora il bilancio ufficiale dell’incidente avvenuto durante una corrida in #Col… - Nina80699549 : RT @SkyTG24: Morti, feriti e scene di caos: non si conosce ancora il bilancio ufficiale dell’incidente avvenuto durante una corrida in #Col… -