Ardea, Cremonini è nuovo sindaco: battuto Zito al ballottaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) Ardea, vince Cremonini. Anche se i risultati non sono ancora ufficiali, dalle sezioni scrutinate emerge che a vincere le elezioni è Fabrizio Cremonini. Pochissima la differenza di voti: circa 400. Ma pochi sono stati anche i voti in totale: appena il 29,26% degli aventi diritto è andato alle urne, contro il 40,9% del primo turno. Centrodestra di nuovo alla guida della città Il centrodestra, dunque, torna a governare la città dopo 5 anni in cui i 5 Stelle erano stati alla guida dell’amministrazione con Mario Savarese sindaco e Lucio Zito Presidente del Consiglio. Lucio Zito ha commentato così la sconfitta. “C’è una parte della cittadinanza che non ha creduto nel progetto. Politicamente questo vuol dire che 5 anni di lacrime e sangue non sono serviti a nulla. Adesso il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022), vince. Anche se i risultati non sono ancora ufficiali, dalle sezioni scrutinate emerge che a vincere le elezioni è Fabrizio. Pochissima la differenza di voti: circa 400. Ma pochi sono stati anche i voti in totale: appena il 29,26% degli aventi diritto è andato alle urne, contro il 40,9% del primo turno. Centrodestra dialla guida della città Il centrodestra, dunque, torna a governare la città dopo 5 anni in cui i 5 Stelle erano stati alla guida dell’amministrazione con Mario Savaresee LucioPresidente del Consiglio. Lucioha commentato così la sconfitta. “C’è una parte della cittadinanza che non ha creduto nel progetto. Politicamente questo vuol dire che 5 anni di lacrime e sangue non sono serviti a nulla. Adesso il ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ardea, Cremonini è nuovo sindaco: battuto Zito al ballottaggio - CorriereCitta : Risultati ballottaggio Ardea 2022, chi è il nuovo Sindaco tra Zito e Cremonini? I risultati in tempo reale con proi… - CorriereCitta : Ballottaggio Ardea tra Zito e Cremonini: affluenze in diretta - CorriereCitta : Ballottaggio Ardea 2022 tra Zito e Cremonini: risultati, affluenza, orari, exit poll, segui la diretta in tempo rea… - PupiaTv : Meloni - CON IL CANDIDATO SINDACO DI ARDEA MAURIZIO CREMONINI (24.06.22) -