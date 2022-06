Sparatoria Oslo, oggi nella cattedrale la cerimonia per le vittime (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Si terrà oggi nella cattedrale di Oslo la cerimonia commemorativa delle vittime dell’attacco, avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, quando un 42enne norvegese di origini iraniane ha sparato in più luoghi, tra i quali un popolare bar gay, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 21. Il servizio di intelligence norvegese ritiene che la Sparatoria sia un attacco terroristico islamista. Il principe ereditario norvegese Haakon e la principessa ereditaria Mette-Marit presenzieranno alla cerimonia insieme al primo ministro Jonas Gahr Støre, ha riferito l’emittente televisiva NRK. Il nightclub London Pub – obiettivo principale degli attacchi – è un ritrovo popolare per le persone Lgbt+ a ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Si terràdilacommemorativa delledell’attacco, avvenutonotte tra venerdì e ieri, quando un 42enne norvegese di origini iraniane ha sparato in più luoghi, tra i quali un popolare bar gay, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 21. Il servizio di intelligence norvegese ritiene che lasia un attacco terroristico islamista. Il principe ereditario norvegese Haakon e la principessa ereditaria Mette-Marit presenzieranno allainsieme al primo ministro Jonas Gahr Støre, ha riferito l’emittente televisiva NRK. Il nightclub London Pub – obiettivo principale degli attacchi – è un ritrovo popolare per le persone Lgbt+ a ...

