"Piangeva troppo": figlia di un italiano uccisa dalla maestra in un asilo nido francese (Di domenica 26 giugno 2022) La tragedia si è consumata mercoledì mattina a Lione: l'insegnante, una 27enne, ha prima cosparso la piccola di un liquido caustico, e quindi gliel'ha fatto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 giugno 2022) La tragedia si è consumata mercoledì mattina a Lione: l'insegnante, una 27enne, ha prima cosparso la piccola di un liquido caustico, e quindi gliel'ha fatto ...

leggoit : «Piangeva troppo». Bambina di 11 mesi uccisa con l'acido dalla maestra dell'asilo in Francia. Era figlia di un ital… - MediasetTgcom24 : 'Piangeva troppo': figlia di un italiano uccisa dalla tata in un asilo nido francese #lisa #mercoledì22giugno… - abboapk : #Francia #Lione come si fa ad uccidere una bimba di 11 mesi con l'acido perché piangeva troppo?! Il mondo sta diven…