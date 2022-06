Karate, Giochi del Mediterraneo 2022: 4 medaglie per l’Italia! Maresca d’argento poi 3 bronzi con Busà, Brunori e Mangiacapra (Di domenica 26 giugno 2022) Arrivano ottime notizie per l’Italia dalla prima giornata del programma del Karate per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento ad Orano (Algeria). In totale la nostra pattuglia ha conquistato 4 medaglie: una d’argento e tre di bronzo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come si è andato a comporre il bottino odierno. Nella categoria dei -67 kg Luca Maresca ha vinto il primo incontro il francese Salmi (5-1) quindi dai quarti di finale passa alle semifinali dove ha superato il cipriota Tsangras centrando la finale per l’oro. Nell’atto conclusivo si è trovato di fronte il greco Xenos, la sfida si è conclusa con il punteggio di 3-2 per l’ellenico che ha beffato l’azzurro. La prima medaglia in assoluto della spedizione azzurra ai ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Arrivano ottime notizie per l’Italia dalla prima giornata del programma delper quanto riguarda idelin corso di svolgimento ad Orano (Algeria). In totale la nostra pattuglia ha conquistato 4: unae tre di bronzo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come si è andato a comporre il bottino odierno. Nella categoria dei -67 kg Lucaha vinto il primo incontro il francese Salmi (5-1) quindi dai quarti di finale passa alle semifinali dove ha superato il cipriota Tsangras centrando la finale per l’oro. Nell’atto conclusivo si è trovato di fronte il greco Xenos, la sfida si è conclusa con il punteggio di 3-2 per l’ellenico che ha beffato l’azzurro. La prima medaglia in assoluto della spedizione azzurra ai ...

