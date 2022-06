Juventus, come vice Vlahovic il primo nome sulla lista è quello di Arnautovic (Di domenica 26 giugno 2022) La Juventus è alla ricerca di un vice-Vlahovic. Di comune accordo con il tecnico Massimiliano Allegri, il club bianconero sta valutando i profili per il reparto offensivo, nello specifico, qualcuno che possa dare respiro all’ex Fiorentina in alcune gare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in pole ci sarebbe l’attaccante del Bologna ed ex Inter Marko Arnautovic. Dietro di lui si fa il nome di Timo Werner, del Chelsea, che però potrebbe diventare un’opportunità solo nel caso di uno scambio con De Ligt. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Laè alla ricerca di un. Di comune accordo con il tecnico Massimiliano Allegri, il club bianconero sta valutando i profili per il reparto offensivo, nello specifico, qualcuno che possa dare respiro all’ex Fiorentina in alcune gare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in pole ci sarebbe l’attaccante del Bologna ed ex Inter Marko. Dietro di lui si fa ildi Timo Werner, del Chelsea, che però potrebbe diventare un’opportunità solo nel caso di uno scambio con De Ligt. SportFace.

