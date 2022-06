Ballottaggi: affluenza definitiva alle ore 12 al 15,43%, in calo (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA – È pari al 15,43% il dato definitivo dell’affluenza alle ore 12 per il voto dei 59 comuni al Ballottaggio seguiti dal sito del Viminale, in calo rispetto al primo turno (17,50%). Nel computo mancano soltanto i comuni delle regioni a statuto speciale. Si voterà fino a questa sera alle ore 23. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA – È pari al 15,43% il dato definitivo dell’ore 12 per il voto dei 59 comuni alo seguiti dal sito del Viminale, inrispetto al primo turno (17,50%). Nel computo mancano soltanto i comuni delle regioni a statuto speciale. Si voterà fino a questa seraore 23. L'articolo L'Opinionista.

