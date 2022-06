Usa, abolito il diritto all'aborto: proteste in decine di città (Di sabato 25 giugno 2022) proteste in decine di città degli Stati Uniti e forte insoddisfazione della Casa Bianca dopo che una sentenza della Corte Suprema ha rimosso il diritto costituzionale all'aborto, con conseguenze ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022)indidegli Stati Uniti e forte insoddisfazione della Casa Bianca dopo che una sentenza della Corte Suprema ha rimosso ilcostituzionale all', con conseguenze ...

