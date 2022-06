Uomini e Donne | Nicola Vivarelli torna a far discutere | il commento che divide

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 giugno 2022) Chi non muore si rivede: è questo il caso di, ex cavaliere del trono over didiventato famoso presso il pubblico del talk di Maria De Filippi perché nel 2020, subito dopo la pandemia di Covid, andò in trasmissione a corteggiare Gemma Galgani. Il trentenne, che da tempo non partecipa più a, poche ore fa ha commentato una pagina di intrattenimento trash criticando chi diventa famoso facendo video idioti su Instagram. Al che in tanti – in primis Deianira Marzano, nota blogger ed esperta di gossip – gli hanno fatto notare che lui è diventato famoso per un motivo ben più futile e soprattutto poco onorevole, ovvero aver corteggiato un’ultrasettantenne quando aveva appena 27 anni e il tutto, sostengono i più, solo per apparire in televisione. Per ...