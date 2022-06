Paura a Oslo, uccise due persone in una discoteca lgbtq+. Subito sospesa la manifestazione dell’Oslo pride (Di sabato 25 giugno 2022) Paura a Oslo dove due persone sono state uccise e numerose sono state ferite, dopo una sparatoria avvenuta in una discoteca. Gli spari sono avvenuti in tre diversi locali della zona in cui avrebbe dovuto svolgersi il pride della capitale norvegese, ma è all’interno di un club frequentato da omosessuali, particolarmente affollato in questi giorni, che è avvenuto il peggio. L’autore della tentata strage è un 42enne cittadino norvegese di origini iraniane. L’uomo è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e atti terroristici. Per le autorità non ci sono dubbi sul fatto che si è trattato di un atto di terrorismo. La sparatoria è avvenuta intorno all’una di notte in tre luoghi vicini, il club gay London Pub, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 giugno 2022)dove duesono statee numerose sono state ferite, dopo una sparatoria avvenuta in una. Gli spari sono avvenuti in tre diversi locali della zona in cui avrebbe dovuto svolgersi ildella capitale norvegese, ma è all’interno di un club frequentato da omosessuali, particolarmente affollato in questi giorni, che è avvenuto il peggio. L’autore della tentata strage è un 42enne cittadino norvegese di origini iraniane. L’uomo è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e atti terroristici. Per le autorità non ci sono dubbi sul fatto che si è trattato di un atto di terrorismo. La sparatoria è avvenuta intorno all’una di notte in tre luoghi vicini, il club gay London Pub, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo ...

