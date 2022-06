Omicidio Gigi Bici, le minacce via email di Barbara Pasetti alle figlie del commerciante: «Morirete tutti» (Di sabato 25 giugno 2022) Pavia, le carte della Procura contro la fisioterapista 44enne in carcere con l’accusa di avere ucciso il commerciante Luigi Criscuolo, alias «Gigi Bici» Leggi su corriere (Di sabato 25 giugno 2022) Pavia, le carte della Procura contro la fisioterapista 44enne in carcere con l’accusa di avere ucciso ilLuigi Criscuolo, alias «

Pubblicità

Piergiulio58 : Omicidio Gigi Bici, le minacce via email di Barbara Pasetti alle figlie del commerciante: «Morirete tutti»-… - Luxgraph : Omicidio Gigi Bici, le minacce via email di Barbara Pasetti alle figlie del commerciante: «Morirete tutti»… - infoitinterno : Omicidio Gigi Bici, le minacce via email di Barbara Pasetti alle figlie del commerciante: «Morirete tutti» - bizcommunityit : Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti non risponde alle domande del gip - infoitinterno : Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti non risponde al giudice: 'Lucida e spietata, era ossessionata dall'idea d… -