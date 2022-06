Nuoto | Vezzali | ' immenso Paltrinieri | mai darsi per vinto nemmeno quando ti danno 26-1'

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Giornata incredibile per ilitaliano! 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Maicosì tanto ad un mondiale!Greg, oro e record europeo. Hai ragione, maiperti26 a 1!". Sono le parole della sottosegretaria allo sport Valentinasu twitter sui successi delai Mondiali di Budapest.

