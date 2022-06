Nuoto, Gregorio Paltrinieri straripante: oro e record europeo nei 1500 sl! Campione del mondo per la terza volta! (Di sabato 25 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri risponde da fenomeno a tutti coloro che lo davano per bollito dopo la gara degli 800 stile libero chiusa al quarto posto. Il mezzofondista azzurro ottiene il quarto titolo mondiale della sua carriera, il terzo nei 1500 sl, alla Duna Arena di Budapest con una gara da cardiopalma, che ha regalato emozioni a tutto lo stivale: una gara da drago, che vale la nona medaglia delle competizioni, record per il movimento italiano. A proposito di record: il suo 14.32.80 è il nuovo record europeo. Ma torniamo alla gara: Greg decide di fare gara di testa sin dai primissimi metri. Dalla corsia 1 decide di imprimere immediatamente un ritmo alto, facendo la cosiddetta ‘lepre’. Ma che lepre: il passo dell’azzurro è spaventoso, tanto da veleggiare attorno a metà gara ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)risponde da fenomeno a tutti coloro che lo davano per bollito dopo la gara degli 800 stile libero chiusa al quarto posto. Il mezzofondista azzurro ottiene il quarto titolo mondiale della sua carriera, il terzo neisl, alla Duna Arena di Budapest con una gara da cardiopalma, che ha regalato emozioni a tutto lo stivale: una gara da drago, che vale la nona medaglia delle competizioni,per il movimento italiano. A proposito di: il suo 14.32.80 è il nuovo. Ma torniamo alla gara: Greg decide di fare gara di testa sin dai primissimi metri. Dalla corsia 1 decide di imprimere immediatamente un ritmo alto, facendo la cosiddetta ‘lepre’. Ma che lepre: il passo dell’azzurro è spaventoso, tanto da veleggiare attorno a metà gara ...

