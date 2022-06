Nuoto artistico | Mondiali 2022 oggi | orari 25 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

(Di sabato 25 giugno 2022) Continua il Mondialediin corso di svolgimento a Budapest. Quest’sono inle ultime due prove e lo spettacolo di certo non mancherà. Si partirà alle ore 13:30 con la finale del duo misto libero,in cui per l’Italia parteciperanno Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. Ildisi chiuderà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la finale degli highlight. Qui per il Bel Paese saranno presenti Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Lesi potranno vedere in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play 3. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA ...

Proseguono le competizioni anche dele della pallanuoto, con il Settebello che in serata sfiderà la Spagna . Dove vedere i Mondiali di2022 in tv. L'evento sarà coperto dalla ...Sole e caldo sull'Isola Margherita di Budapest (Ungheria), teatro della routine 'free' della prova a squadre delin questi Mondiali 2022. La Szechy pool è stato il palcoscenico ideale su cui le danzatrici della vasca si sono esibite e lo spettacolo non è mancato di certo. ...Oggi, sabato 25 giugno, nona giornata di gare a Budapest (Ungheria) per i Mondiali degli sport acquatici. Un programma ricco di specialità, come al solito, con il nuoto in corsie e il nuoto artistico ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della nona e ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 ...