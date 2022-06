L’assessore Brigante a tutto campo | le novità

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 25 giugno 2022) di Erika Noschese “Sono quasi un assessore disoccupato perché abbiamo una serie di programmazioni pronte ma mi sento disoccupato sugli effetti ma non è una nostra mancanza; è un problema a livello nazionale”. Parla così Michele, assessore all’Urbanistica e ai lavori pubblici che fa il punto della situazione sulle grandi opere in fase di realizzazione che, inevitabilmente, oggi hanno subìto un rallentamento – e non a causa dell’amministrazione stessa – ma di quella che spesso viene definita burocrazia e che trascina con sé una serie di norme, di modifiche che rallentano l’intervento in sé. “Burocrazia” che, per una serie di eventi è stata modificata, a tratti semplificata ma complessa. Si parla di opere che potrebbero disegnare il nuovo volto della città, capoluogo di provincia, più simile ad una città metropolitana, per estensione di superficie ma penalizzata ...