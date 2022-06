I benefici del re delle spezie, lo zafferano (Di sabato 25 giugno 2022) Spezia pregiata e costosissima, lo zafferano dà sapore e colore alle pietanze, è ricco di vitamine e di sali minerali utili contro molteplici disturbi. Bisogna però fare attenzione alle dosi e a non scambiare il fiore con quello, simile, del velenoso colchico d’autunno Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) Spezia pregiata e costosissima, lodà sapore e colore alle pietanze, è ricco di vitamine e di sali minerali utili contro molteplici disturbi. Bisogna però fare attenzione alle dosi e a non scambiare il fiore con quello, simile, del velenoso colchico d’autunno

Pubblicità

CarloMoneta3 : RT @jimmomo: Gli Stati Uniti sono un Paese dove, piaccia o non piaccia, non è che se una cosa sta bene ai cittadini di New York, debba esse… - FrancescoTagli : RT @jimmomo: Gli Stati Uniti sono un Paese dove, piaccia o non piaccia, non è che se una cosa sta bene ai cittadini di New York, debba esse… - CinziaManzoni68 : Lecco: amianto alla Leuci, tre ex lavoratori si vedono riconosciuti i benefici pensionistici. Vittoria in Tribunale… - algirone : @the_highsparrow Federico, conosco abbastanza bene il contesto dell'Albania. Lì nell'UE ben venga se non ci entrano… - GierenHg : RT @byoblu: Secondo un recente studio preprint, i rischi dei vaccini a mRNA supererebbero i benefici. Joe Biden vuole tagliare le tasse sui… -