Stoccaggi al 90 per cento entro l'autunno e aiuti a chi compra gas. La ricetta Cingolani (Di venerdì 24 giugno 2022) L'Italia non è ancora fuori pericolo, ma è sulla buona strada. Le alternative in caso di stop al gas russo sono il tema fondamentale di cui da mesi si discute al ministero di Roberto Cingolani. "Sono molto fiducioso del lavoro che sta facendo Mario Draghi", ha detto il ministro riferendosi alla battaglia sul tetto del gas che il premier porta avanti ai tavoli europei. Cingolani è convinto che "prima o poi a qualcosa del genere bisognerà arrivare". Intanto però il primo obiettivo è fare scorte. Come anticipato dall'ad di Eni Descalzi, Cingolani ha spiegato alla Stampa che l'Italia ha riempito gli Stoccaggi al 55 per cento e punta al 90 per cento entro fine anno, prima che arrivi l'inverno (ieri Descalzi indicava infatti come deadline il mese di ottobre). Per farlo ...

