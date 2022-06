Meloni: “Nel 2023 il governo sia scelto dagli italiani” (Di venerdì 24 giugno 2022) RAPALLO – Nel 2023 Draghi dove lo vorrebbe? “Non lo so, lo deciderà Draghi, io vorrei un governo scelto dagli italiani”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), intervenendo al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori, PaesEuropa, a Rapallo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 giugno 2022) RAPALLO – NelDraghi dove lo vorrebbe? “Non lo so, lo deciderà Draghi, io vorrei un”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), intervenendo al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori, PaesEuropa, a Rapallo. L'articolo L'Opinionista.

