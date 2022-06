LIVE Italia-Francia U19 1-3, Europei calcio 2022 in DIRETTA: doppietta di Tchaouna (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Fuori Ambrosino, dentro Miretti nell’Italia. 70? Partita praticamente decisa sugli esterni. 68? Rete di Tchaouna, spaventosa rete dell’esterno francese che salta l’uomo e mette sotto la traversa, Italia-Francia U19 1-3. 66? Turicchia al volo manda fuori il pallone. 64? Momento della partita con ritmi molto più bassi. 62? Tiro di Da Silva che viene murato dalla difesa azzurra. 60? Diouf con il piatto manda fuori il pallone. 58? Baldanzi si gira ma non trova il secondo palo. 56? Tiro di Baldanzi deviato che finisce sulle mani del portiere. 54? Partita equilibrata che viaggia sui colpi dei singoli. 52? Miracolo di Zacchi sul tiro di Cisse da dentro l’area di rigore. 50? TRAVERSA DI COPPOLA di testa dopo l’assist di Volpato. 48? Ambrosino ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? Fuori Ambrosino, dentro Miretti nell’. 70? Partita praticamente decisa sugli esterni. 68? Rete di, spaventosa rete dell’esterno francese che salta l’uomo e mette sotto la traversa,U19 1-3. 66? Turicchia al volo manda fuori il pallone. 64? Momento della partita con ritmi molto più bassi. 62? Tiro di Da Silva che viene murato dalla difesa azzurra. 60? Diouf con il piatto manda fuori il pallone. 58? Baldanzi si gira ma non trova il secondo palo. 56? Tiro di Baldanzi deviato che finisce sulle mani del portiere. 54? Partita equilibrata che viaggia sui colpi dei singoli. 52? Miracolo di Zacchi sul tiro di Cisse da dentro l’area di rigore. 50? TRAVERSA DI COPPOLA di testa dopo l’assist di Volpato. 48? Ambrosino ...

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - startup_italia : Il cambiamento investe anche come pensiamo la nostra vita dentro e fuori dall’ufficio. Cisco propone la sua visione… - ItaliaDiMetallo : SADIST LA PRIMA BIOGRAFIA UFFICIALE E LIVE AL ROCK THE CASTLE | Italia Di Metallo - ItaliaDiMetallo : Trick or Treat live al Beer Music Festival in provincia di Reggio. | Italia Di Metallo - killercereali : RT @teoxandra: Cantieri live: la grande svolta attesa da tutti gli anziani d’Italia. ?? -