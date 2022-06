Pubblicità

Adnkronos

Un aiuto arriva da Vital Proteins - si legge in una notamarchio di collagene leader in America - grazie alla capacitàcollagene di rigenerare i tessuti, donando forza e vitalità, non solo ...Nel corso dell'incontro il responsabile dell'Area MarketingTerritorio di ACA, Marco Scuderi " presente con Edoardo Accossato - ha sottolineato l'commercialecorso e come l'... L'importanza del collagene anche in estate contro i segni del tempo «C’è da fare - spiega nel corso del Festival del Lavoro a Bologna - un intervento importante che ovviamente necessita di risorse importanti, quello della copertura di quel periodo formativo su base ...Chiesto un netto cambio di passo sulle politiche per la manodopera e per una seria riforma del costo del lavoro. Pericolosa deriva prezzi-consumi. No alla ...