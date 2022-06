La siccità provoca una strage di vongole e cozze sul delta del Po. A rischio il 20% degli allevamenti (Di venerdì 24 giugno 2022) La siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa soffoca vongole e cozze del delta del Po con la perdita del 20% degli allevamenti. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della drammatica ondata di caldo e siccità che sta colpendo l’Italia causando perdite alle produzioni alimentari nazionali che hanno raggiunto i tre miliardi di euro. “L’innalzamento delle temperature senza la possibilità di ricambi di acqua – spiega Coldiretti Impresapesca – sta provocando l’espansione a macchia d’olio della cosiddetta “acqua bianca”, aree di delta dove la decomposizione di alghe e sostanze organica ruba l’ossigeno necessario alla vita di vongole ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Lacon la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa soffocadeldel Po con la perdita del 20%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della drammatica ondata di caldo eche sta colpendo l’Italia causando perdite alle produzioni alimentari nazionali che hanno raggiunto i tre miliardi di euro. “L’innalzamento delle temperature senza la possibilità di ricambi di acqua – spiega Coldiretti Impresapesca – stando l’espansione a macchia d’olio della cosiddetta “acqua bianca”, aree didove la decomposizione di alghe e sostanze organica ruba l’ossigeno necessario alla vita di...

