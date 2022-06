Boxe, Signani esce sconfitto a Massy: testata accidentale, Prestot si prende la cintura dei pesi medi (Di venerdì 24 giugno 2022) Incredibile sfortuna per Matteo Signani, che esce sconfitto dal match contro il francese Anderson Prestot, che diviene il nuovo campione europeo dei pesi medi. Il match, che fino alla quarta ripresa era apparso equilibrato e ricco di incertezza, viene interrotto infatti al quinto round, a causa di una testata accidentale tra i due. Il 43enne italiano, chiamato a difendere il titolo EBU a Massy, in Francia, non può proseguire, così come il proprio avversario, e a quel punto vengono letti i cartellini. Purtroppo, ai punti è proprio il padrone di casa a vincere. Fino al quarto round, entrambi hanno dimostrato grande combattività senza esclusione di colpi, quattro riprese che non lasciavano certo presagire a un epilogo tanto beffardo per ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Incredibile sfortuna per Matteo, chedal match contro il francese Anderson, che diviene il nuovo campione europeo dei. Il match, che fino alla quarta ripresa era apparso equilibrato e ricco di incertezza, viene interrotto infatti al quinto round, a causa di unatra i due. Il 43enne italiano, chiamato a difendere il titolo EBU a, in Francia, non può proseguire, così come il proprio avversario, e a quel punto vengono letti i cartellini. Purtroppo, ai punti è proprio il padrone di casa a vincere. Fino al quarto round, entrambi hanno dimostrato grande combattività senza esclusione di colpi, quattro riprese che non lasciavano certo presagire a un epilogo tanto beffardo per ...

