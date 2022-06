Roma, vanno a fuoco 12 cassonetti: le fiamme arrivano fino ad un appartamento (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma. Sono ben 12 i cassonetti della spazzatura che sono andati completamente a fuoco questa notte, al Quadraro, nella periferia della Capitale. Incendi disseminati su tutta la zona, che hanno assunto proporzioni abbastanza critiche, dal momento che le fiamme si sono estese anche ad elementi limitrofi, rischiando di innescare una vera e propria reazione a catena. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione Alessandrina per dare supporto durante le operazioni e soprattutto per il sopralluogo, in quanto l’ipotesi del dolo è molto concreta a quanto pare da una prima rassegna della dinamica. Leggi anche: Spaventoso incendio a Roma: alta colonna di fumo nero, evacuate abitazioni (FOTO) Gli incendi al Quadraro Andando nello specifico, il primo incendio si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022). Sono ben 12 idella spazzatura che sono andati completamente aquesta notte, al Quadraro, nella periferia della Capitale. Incendi disseminati su tutta la zona, che hanno assunto proporzioni abbastanza critiche, dal momento che lesi sono estese anche ad elementi limitrofi, rischiando di innescare una vera e propria reazione a catena. Sul posto sono intervenuti i Vigili dele i Carabinieri della stazione Alessandrina per dare supporto durante le operazioni e soprattutto per il sopralluogo, in quanto l’ipotesi del dolo è molto concreta a quanto pare da una prima rassegna della dinamica. Leggi anche: Spaventoso incendio a: alta colonna di fumo nero, evacuate abitazioni (FOTO) Gli incendi al Quadraro Andando nello specifico, il primo incendio si è ...

Pubblicità

lvnaseraph : @_maryateresa__ Speriamo… dovrebbe tornare a Roma in una data in cui mi è possibile. Non è facile per me, sono molt… - CorriereCitta : Roma, vanno a fuoco 12 cassonetti: le fiamme arrivano fino ad un appartamento - ilbanale : @ChiccoParigi @Tappagram @rabbia_stile @8ML1973 Mi pare che quando lo scrissi io sono stato insultato e attaccato q… - capulliarianna : @ElenaRicci6 La mia riflessione nasce proprio da una constatazione fatta alla Coop di Bologna. Ma vivo a Roma e ho… - giorgiolope : RT @Alefior87: In una lunga campagna elettorale il #pd e i suoi giornalai ci hanno detto che la #Raggi era il male di #Roma. Poi hanno vint… -