Pubblicità

lifestyleblogit : Pnrr, Senato vota fiducia a governo: 179 sì - - ParliamoDiNews : Pnrr, Senato vota fiducia a governo: 179 sì - - MediasetTgcom24 : Dl Pnrr, il Senato conferma la fiducia al governo con 179 sì - NazarioPagano : La sintesi del mio intervento, questa notte in Senato, nel corso della disccusione sulla conversione del decreto-le… - italiaserait : Pnrr, Senato vota fiducia a governo: 179 sì -

Nelle prossime ore si attende l'approvazione finale del decreto 36 in, dopo il lungo travaglio in commissione nei giorni precedenti. E da quel lavoro ecco un ...Formazione retribuita Il...Dopo due rinvii dell'Aula, alè arrivato il maxi - emendamento sostitutivo del ddl per l'attuazione del, dopo l'ok delle Commissioni. Il governo ha posto la questione di fiducia, come chiesto in Aula dal ministro per i ...Con 179 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al governo votando il maxi emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione per l'attuazione del Pnrr. I voti contrari sono ...(Adnkronos) – Il Senato ha votato la fiducia al governo, posta sull’emendamento interamente sostitutivo del decreto per l’attuazione del Pnrr. I presenti erano 202, i votanti 210, i voti favorevoli 17 ...