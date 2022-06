Pubblicità

fisco24_info : Norvegia: banca centrale alza tasso oltre stime a 1,25%: Atteso ulteriore aumento all'1,5% in agosto - classcnbc : ++#Norvegia????, la Banca centrale alza i tassi di 50 punti base all'1,25% È il più grande aumento negli ultimi 20 a… - guglielmograda1 : Guerra Ucraina Russia: il segretario della Nato Stintemberg dice che la guerra fra Russia e Ucraina potrebbe durare… - Hero9004 : Ecco dove le Elite pensano di nascondersi.. dopo il grande reset con i biolab. Ricomincerebbero senza testimoni e s… - VotteroPaola : RT @_solo_ros_: @Bonnie_369 In Norvegia hanno creato la Banca della Musica, vicino alla Banca dei Semi ed alla Banca del Patrimonio dell'um… -

Agenzia ANSA

Lacentrale dellaha alzato il tasso d'interesse sui depositi in corona all'1,25% rispetto a una stima degli analisti pari all'1%. Secondo Bloomberg, è atteso un altro rialzo del costo del ...Questa settimana, dalla Federal Reserve allad'Inghilterra e, a sorpresa, laNazionale ...75% USA 1,75% Canada 1,50% Regno Unito 1,25% Australia 0,85%0,75% Svezia 0,25% Giappone - ... Norvegia: banca centrale alza tasso oltre stime a 1,25% (ANSA) - MILANO, 23 GIU - La banca centrale della Norvegia ha alzato il tasso d'interesse sui depositi in corona all'1,25% rispetto a una stima degli analisti pari all'1%. Secondo Bloomberg ...La Bce è stata solo l'ultima a decidere la mossa che è stata attuata almeno in 45 Paesi del mondo tra cui Usa, Regno Unito e India. Ma perché all'aumento dei prezzi si risponde in questo modo