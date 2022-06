Nel weekend a Zoomarine raccolta fondi per onlus (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Un weekend speciale di divertimento e solidarietà. Zoomarine chiama all’appello 10 Associazioni che operano nel sociale per una raccolta fondi a sostegno di progetti e attività di integrazione. Sabato 25 e domenica 26 giugno va in scena la seconda edizione di “Diversamente Divertente – Più siamo, più raccogliamo!”, progetto interamente dedicato alla solidarietà, promosso da Zoomarine ed organizzato con il prezioso contributo dell’Associazione onlus “L’Arte nel cuore”. L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, si replica dopo il successo dello scorso anno quando Zoomarine riuscì a donare alle onlus aderenti ben 17mila euro, devolvendo loro quota parte degli incassi. Tutti gli ospiti che visiteranno il Parco nel prossimo fine settimana ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Unspeciale di divertimento e solidarietà.chiama all’appello 10 Associazioni che operano nel sociale per unaa sostegno di progetti e attività di integrazione. Sabato 25 e domenica 26 giugno va in scena la seconda edizione di “Diversamente Divertente – Più siamo, più raccogliamo!”, progetto interamente dedicato alla solidarietà, promosso daed organizzato con il prezioso contributo dell’Associazione“L’Arte nel cuore”. L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, si replica dopo il successo dello scorso anno quandoriuscì a donare alleaderenti ben 17mila euro, devolvendo loro quota parte degli incassi. Tutti gli ospiti che visiteranno il Parco nel prossimo fine settimana ...

