Napoli, Ambrosino: "Spalletti mi ha fatto sentire subito importante'' (Di giovedì 23 giugno 2022) Ambrosino: "Spalletti mi ha fatto sentire subito importante, futuro? Deciderò dopo l'Europeo, Mertens è la mia fonte d'ispirazione, ma il mio idolo era Ibrahimovic" Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino in cui ha parlato degli azzurri e del suo futuro. Queste le sue parole: Per arrivare in Nazionale maggiore quanto le può essere utile la gavetta nel Napoli? "Tantissimo. Perché il Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare". Da chi è che prova a rubare sempre qualcosa? "Mertens è stato per me un grande punto di riferimento e fonte di ispirazione. Anche se da ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 giugno 2022): "mi ha, futuro? Deciderò dopo l'Europeo, Mertens è la mia fonte d'ispirazione, ma il mio idolo era Ibrahimovic" Giuseppe, giovane attaccante del, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino in cui ha parlato degli azzurri e del suo futuro. Queste le sue parole: Per arrivare in Nazionale maggiore quanto le può essere utile la gavetta nel? "Tantissimo. Perché ilè una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare". Da chi è che prova a rubare sempre qualcosa? "Mertens è stato per me un grande punto di riferimento e fonte di ispirazione. Anche se da ...

Pubblicità

DiegoRi36248589 : Giuseppe #Ambrosino ha parlato a Il Mattino: 'Il #Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Alle… - Diego31883 : Giuseppe #Ambrosino ha parlato a Il Mattino: 'Il #Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Alle… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: G. Ambrosino a 'Il Mattino': 'Spalletti? Mi ha dato la carica giusta e allenarmi con il Napoli è come una palestra' - h… - SportdelSud : ??? Giuseppe #Ambrosino, punta centrale del #NapoliPrimavera e una promessa per il futuro, ha rilasciato un’intervis… - 100x100Napoli : Ambrosino parla di Napoli e dei programmi futuri -