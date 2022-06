Kim Kardashian e Hailey Bieber hanno lanciato le loro linee skincare e i follower hanno già scelto (Di giovedì 23 giugno 2022) A distanza di una settimana l'una dall'altra sono state lanciate sul mercato, per la delizia delle beautyaholic, SKKN by Kim e Rhode, rispettivamente linee per la cura della pelle dell'ereditiera imprenditrice e della modella, moglie di Justin Bieber. I fan delle due star americane hanno già espresso le loro opinioni a riguardo. And the winner is… Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) A distanza di una settimana l'una dall'altra sono state lanciate sul mercato, per la delizia delle beautyaholic, SKKN by Kim e Rhode, rispettivamenteper la cura della pelle dell'ereditiera imprenditrice e della modella, moglie di Justin. I fan delle due star americanegià espresso leopinioni a riguardo. And the winner is…

Pubblicità

repubblica : Kim Kardashian: 'Non ho danneggiato l'abito di Marilyn' - Albertotasso3 : @mrcaccamo Sarebbe invidiosa pure Kim Kardashian! - HulkBreak : @Giovanni7769 in che ospedale lavora da infermiera Kim Kardashian? ???? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Kim Kardashian: 'Non ho danneggiato l'abito di Marilyn' - venerdidicia7 : l’ho scambiata per Kim Kardashian -