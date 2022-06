Insieme per il futuro, prima assemblea per il gruppo di Di Maio: in stand by Azzolina e Bonafede (Di giovedì 23 giugno 2022) La scissione del Movimento 5 Stelle è appena andata in porto, che già il nuovo gruppo di Luigi Di Maio si riunisce per decidere il futuro. Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola sono stati eletti, per ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022) La scissione del Movimento 5 Stelle è appena andata in porto, che già il nuovodi Luigi Disi riunisce per decidere il. Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola sono stati eletti, per ...

Pubblicità

FBiasin : Milan #Skriniar scelto come testimonial per il nuovo pallone della #SerieA. La #SerieA lotta insieme a noi. - VittorioSgarbi : I parlamentari fedeli a Di Maio fondano alla Camera e al Senato il gruppo “Insieme per il futuro”. Stipendio. @stampasgarbi @Adnkronos - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione del gruppo Insiem… - hamsik911 : @fan_velvet Non è una sviolinata. Semplicemente si erano promessi di arrivare in finale insieme. Ahimè non è succes… - AuricchioAurora : RT @chiaralucetw: I fuoriusciti dal #m5s con #DiMaio erano in scadenza doppio mandato, ciò vuol dire che per statuto non si sarebbero potu… -