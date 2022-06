Gli Her Pillow live alla libreria Zalib di Roma: folk irlandese nel nome della solidarietà (Di giovedì 23 giugno 2022) Venerdì 24 giugno la libreria Zalib di Roma (via della Penitenza, 35), ospita una serata dedicata a EMERGENCY con il concerto della Mini Swing Gang Band alle 19.00 e con il sound della band Romana ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) Venerdì 24 giugno ladi(viaPenitenza, 35), ospita una serata dedicata a EMERGENCY con il concertoMini Swing Gang Band alle 19.00 e con il soundbandna ...

Pubblicità

leggoit : Gli Her Pillow live alla libreria Zalib di Roma: folk irlandese nel nome della solidarietà - VANTEGOMEZ : was celia biphobic or was she just upset that evelyn cheated on her with a man perché per lei gli uomini erano il s… - MOONV4NTE : ma hai appena cambiato i pronomi in bio (da she/her a quelli che hai ora, sotto ci sono gli screen) così tranquilla… - bancaetica : RT @coopstartup: Il bando #Coopstartup Her finanzia a fondo perduto la nascita e la crescita di imprese cooperative al femminile. 10mila eu… - HabitatCCI : RT @coopstartup: Il bando #Coopstartup Her finanzia a fondo perduto la nascita e la crescita di imprese cooperative al femminile. 10mila eu… -