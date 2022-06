(Di giovedì 23 giugno 2022) “Seuscisse dal“. Conferenza stampa patetica di Di Maio, non crede a quello che dice“. Due punti- chiave dell’esternazione di Alessandro Dinella quale dopo stronca di brutto la prima conferenza stampa del ministro degli Esteri in qualità di leader di Insieme per il Futuro . “La notizia della scissione nel M5s mi interessa poco. Ilè stata una parte importante della mia vita. Ma ho già passato la fase della delusione. In queste ore io sono a Mosca, e mi scrivono attivisti da ogni parte d’Italia. Sono incazzati con Di Maio perché mi dicono che pensa solo agli affari suoi. Non si può essere atlantisti se si è stati eletti sulla base di un programma pacifista ed esplicitamente contrario a ogni politica di armamento. E che intendeva – parola ...

SecolodItalia1 : Di Battista sfida Conte: “Se esci subito dal governo potrei tornare nel Movimento” - estjpa59 : RT @LaRepubblica_it: Questo Pierluigi Battista è quasi peggio di Zucconi. Urge una sfida! http://t.co/UJAnCO0Y - ssdiable56 : @GiovaQuez Donzelli = Di Battista una bella sfida fra insolenti e ignoranti ma quando scrivete queste puttanate, lo… - domenicoditell1 : #DiMartedi stasera con Di Battista e la Donato sara' una bella sfida a chi dice la cazzata piu' grossa -

È sul territorio che lasi fa importante per garantire una durata alle due forze nate dalla ... "Facciamo tornare Alessandro Di', sollecita. "Non c'è alcuna fuoriuscita, andiamo avanti e ...E con il patrocinio della Fondazione "Pasquale", dell'Assessorato all'Industria Turistica ... Esprit è in tal senso la nuovache lancia il The Next Generation 2022, agli autori e alle ... Di Battista sfida Conte: "Se esci subito dal governo potrei tornare nel Movimento" 30 il Trofeo delle porte con la premiazione e a seguire la Sfida del Maglio. "Finalmente la città di Fabriano – dice il vescovo monsignor Francesco Massara - torna a colorarsi a festa per omaggiare ...L’antica vocazione maggioritaria che è, innanzitutto, una postura egemonica, una sfida, non l’andare da soli ... in un qualche modo, Di Battista (non chiamatelo Dibba che si arrabbia), l’unico ...