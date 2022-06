Camera dei Deputati: Fico annuncia lo scioglimento del gruppo Coraggio Italia (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Il gruppo parlamentare di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati è stato sciolto. Lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio il presidente Roberto Fico, dando conto della presa d’atto da parte dell’Ufficio di presidenza che la formazione “non risulta più composta dal prescritto numero minimo di venti Deputati dal Regolamento”. Fico ha aggiunto che, conseguentemente, i restanti diciannove componenti da oggi sono iscritti al gruppo Misto, mentre Giorgio Silli, che era stato eletto Segretario di presidenza in rappresentanza di quel gruppo, cessa dalle sue funzioni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Ilparlamentare dialladeiè stato sciolto. Lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio il presidente Roberto, dando conto della presa d’atto da parte dell’Ufficio di presidenza che la formazione “non risulta più composta dal prescritto numero minimo di ventidal Regolamento”.ha aggiunto che, conseguentemente, i restanti diciannove componenti da oggi sono iscritti alMisto, mentre Giorgio Silli, che era stato eletto Segretario di presidenza in rappresentanza di quel, cessa dalle sue funzioni. L'articolo L'Opinionista.

