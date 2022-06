Ultime Notizie – Scissione Di Maio, sul web è in vendita il sito ‘insiemeperilfuturo.it’ (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Dominio in vendita”. E’ la scritta che campeggia in apertura della pagina internet insiemeperilfuturo.it. Il dominio, che presenta lo stesso nome scelto dal gruppo in formazione da parte del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato i Cinque Stelle, risulta acquistato dallo scorso anno da Steven Bonasia, residente a Sesto San Giovanni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Dominio in”. E’ la scritta che campeggia in apertura della pagina internet insiemeperilfuturo.it. Il dominio, che presenta lo stesso nome scelto dal gruppo in formazione da parte del ministro degli Esteri, Luigi Di, dopo aver lasciato i Cinque Stelle, risulta acquistato dallo scorso anno da Steven Bonasia, residente a Sesto San Giovanni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - corgiallorosso : #Roma, #Pinto a Milano anche per le cessioni: possibile vertice col #Marsiglia - RadioZetaOf : ?? Dal sold out alle vie legali. Cosa sta succedendo a Hailey Bieber nelle ultime ore? #HaileyBieber #Rhode -